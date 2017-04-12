Футболист "Динамо" Хольмен хочет отработать контракт с клубом до конца

ХИМКИ /Московская область/, 12 апреля. /ТАСС/. Шведский защитник московского футбольного клуба "Динамо" Себастьян Хольмен хочет остаться в команде и отработать свое соглашение до конца. Об этом сам игрок заявил ТАСС.

Контракт 24-летнего защитника с "Динамо" истекает в конце сезона-2018/19.

"Конечно, я хочу остаться в "Динамо". Сейчас мы возвращаемся в премьер-лигу, так что я надеюсь остаться в "Динамо" на долгие годы. По контракту у меня осталось два года, поэтому сначала отработаю полностью этот срок, а потом посмотрим", - сказал Хольмен.

В текущем сезоне игрок провел 29 матчей за "Динамо", забил в них один гол и заработал одну желтую карточку.

В среду "Динамо" на домашней арене сыграло вничью с подмосковными "Химками" со счетом 0:0. После ничейного исхода в матче "Балтика" - "СКА-Хабаровск" (0:0) столичная команда официально оформила выход в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), так как преимущество над третьей командой за семь туров до конца первенства стало 22 очка.