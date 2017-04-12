Шунин: "Динамо" должно стать чемпионом ФНЛ и порадовать болельщиков

ХИМКИ /Московская область/, 12 апреля. /ТАСС/. Московский клуб "Динамо" должен стать победителем Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и тем самым порадовать своих болельщиков, которые заждались хороших результатов от команды. Такое мнение ТАСС высказал вратарь и капитан столичной команды Антон Шунин.

"Динамо" в среду официально оформило выход в в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) за семь туров до окончания первенства ФНЛ.

"Эмоции отличные, это особое счастье, радость. Если честно, то не важно, как закончилась игра, важно то, что мы выполнили задачу. Теперь мы должны стать чемпионами, малыми, но чемпионами. Мы уже побили рекорд - раньше всех вышли в премьер-лигу в истории ФНЛ, но дело не в рекордах, главное - выполнить задачу, и мы ее выполнили", - сказал Шунин.

"Сейчас надо стать чемпионами, ведь наши болельщики, которые поддерживают нас на каждой игре, заждались этого, и я бы очень хотел, в первую очередь для болельщиков, выиграть чемпионат", - добавил он.

Следующий тур розыгрыша ФНЛ "Динамо" проведет 17 апреля в Новосибирске против местной команды "Сибирь".