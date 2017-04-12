"Реал" победил "Баварию" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Реал" в гостях одержал победу над немецкой "Баварией" со счетом 2:1 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

В составе победителей дублем отметился Криштиану Роналду (47-я, 77-я минута). У проигравших отличился Артуро Видаль (25). На 45-й минуте Видаль не реализовал пенальти. На 61-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Баварии" Хави Мартинес.

Португальский футболист стал первым, кто преодолел рубеж в 100 забитых мячей в еврокубках. На счету португальца 97 мячей в основном раунде Лиги чемпионов, 1 - в квалификации, 2 - в Суперкубке УЕФА.

Защитник хозяев Филипп Лам стал рекордсменом "Баварии" по числу проведенных матчей в Лиге чемпионов - 104. Он превзошел достижение бывшего вратаря команды Оливера Кана, у которого в активе 103 игры. Кроме того, полузащитник мюнхенцев Арьен Роббен провел свой 100-й матч в еврокубках.

Ответная встреча пройдет 18 апреля в Мадриде.