Криштиану Роналду первым в истории футбола забил сто голов в еврокубках

Криштиану Роналду первым в истории футбола забил сто голов в еврокубкахСпорт 12 апреля, 23:45
"Реал" победил "Баварию" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионовСпорт 12 апреля, 23:41
Силкин: "Динамо" в следующем сезоне может побороться за еврокубкиСпорт 12 апреля, 23:37
"Атлетико" обыграл "Лестер" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионовСпорт 12 апреля, 23:34
ФК "Динамо" получает от ВТБ около 1,7 млрд рублей в годСпорт 12 апреля, 23:26
СКА обыграл "Металлург" в третьем матче финальной серии Кубка ГагаринаСпорт 12 апреля, 23:16
Трамп: Тиллерсон проделал в Москве "отличную работу"Международная панорама 12 апреля, 23:11
Перед "Динамо" поставлена задача на следующий сезон остаться в РФПЛСпорт 12 апреля, 23:09
Шунин: "Динамо" должно стать чемпионом ФНЛ и порадовать болельщиковСпорт 12 апреля, 22:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Нападающий испанского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, который забил сто голов в еврокубках.
Два мяча, забитых форвардом в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с немецкой "Баварией", стали для 32-летнего португальца 99-м и 100-м в карьере в еврокубках.
Роналду забил 16 из 100 голов в составе английского "Манчестер Юнайтед", еще 84 - "Реала", за который выступает с 2009 года. 97 голов нападающий забил в Лиге чемпионов, 1 - в ее квалификации, еще 2 - в Суперкубке УЕФА.
1⃣0⃣0⃣ UEFA club goals for @Cristiano Ronaldo! #UCL pic.twitter.com/NZEqpC116x— Champions League (@ChampionsLeague) 12 апреля 2017 г.