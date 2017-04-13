Российский легкоатлет Шубенков ставит себе цель выиграть ЧМ в августе

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков ставит себе цель выиграть чемпионат мира 2017 года, который пройдет в августе в Лондоне. Об этом спортсмен заявил на своей странице в социальной сети Instagram.

В понедельник Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила Шубенкова и еще шесть российских легкоатлетов до участия в соревнованиях под нейтральным флагом.

"Последние полтора года - самый тяжелый период в моей жизни, - написал Шубенков. - Каждый мечтает заниматься любимым делом, а когда ты еще и лучший в этом деле - это вдвойне приятно. Поэтому так тяжело, когда у тебя забирают любимое дело. Особенно неприятно, когда ты ни в чем не виноват".

"Больше года я ковырялся в бумагах, консультировался с юристами, бился за то, чтобы вернуть себе свою профессию. И вот на днях стену удалось пробить, хоть и не до конца. Первое, о чем надо помнить, допуск - не гарантия участия в стартах. Надо будет с каждым организатором договариваться, но это уже работа менеджера", - отметил легкоатлет.

"Я себя чувствую избитым человеком, который победил в уличной драке, - добавил спортсмен. - Но чувствую себя хорошо. Моя цель - выиграть чемпионат мира в августе. Пусть на пьедестале гимн России включить не разрешат, но ребята из сборной по биатлону уже показали, что наши спортсмены неплохо поют".

Из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных турнирах. На данный момент заявки в ИААФ на индивидуальный допуск к стартам направили около 100 россиян. В феврале нынешнего года ИААФ допустила к участию в соревнованиях Анжелику Сидорову, Кристину Сивкову и Алексея Сокирского. В 2016 году допуск получила прыгунья в длину Дарья Клишина.