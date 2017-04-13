Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.04:
$ 56.76
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский легкоатлет Шубенков ставит себе цель выиграть ЧМ в августе

Спорт
13 апреля, 0:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
В понедельник Международная ассоциация легкоатлетических федераций допустила Шубенкова и еще шесть российских легкоатлетов до участия в соревнованиях под нейтральным флагом
Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Шубенков (на первом плане)

Сергей Шубенков (на первом плане)

©  Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков ставит себе цель выиграть чемпионат мира 2017 года, который пройдет в августе в Лондоне. Об этом спортсмен заявил на своей странице в социальной сети Instagram.

Смотрите также
Сергей Шубенков
Тренер: организаторы майского этапа "Бриллиантовой лиги" в Юджине пригласили Шубенкова

В понедельник Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила Шубенкова и еще шесть российских легкоатлетов до участия в соревнованиях под нейтральным флагом.

"Последние полтора года - самый тяжелый период в моей жизни, - написал Шубенков. - Каждый мечтает заниматься любимым делом, а когда ты еще и лучший в этом деле - это вдвойне приятно. Поэтому так тяжело, когда у тебя забирают любимое дело. Особенно неприятно, когда ты ни в чем не виноват".

"Больше года я ковырялся в бумагах, консультировался с юристами, бился за то, чтобы вернуть себе свою профессию. И вот на днях стену удалось пробить, хоть и не до конца. Первое, о чем надо помнить, допуск - не гарантия участия в стартах. Надо будет с каждым организатором договариваться, но это уже работа менеджера", - отметил легкоатлет.

"Я себя чувствую избитым человеком, который победил в уличной драке, - добавил спортсмен. - Но чувствую себя хорошо. Моя цель - выиграть чемпионат мира в августе. Пусть на пьедестале гимн России включить не разрешат, но ребята из сборной по биатлону уже показали, что наши спортсмены неплохо поют".

Из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных турнирах. На данный момент заявки в ИААФ на индивидуальный допуск к стартам направили около 100 россиян. В феврале нынешнего года ИААФ допустила к участию в соревнованиях Анжелику Сидорову, Кристину Сивкову и Алексея Сокирского. В 2016 году допуск получила прыгунья в длину Дарья Клишина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки СКА Вадим Шипачев и Евгений Дадонов (слева направо), забивший решающий гол в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и "Металлург"
17
Бились до ночи: СКА обыграл "Металлург" в самом длинном матче в истории финалов КХЛ
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
Старт гонки Гран-при Китая
10
Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: актер Василий Степанов выжил после падения из окна квартиры на западе Москвы
2
Трамп: Тиллерсон проделал в Москве "отличную работу"
3
"Время потрачено не зря": итоги переговоров Лаврова и Тиллерсона
4
Зампостпреда РФ при ООН: Лондон боится сотрудничества Москвы и Вашингтона по Сирии
5
Сечин и Кадыров не исключают подачи исков против Financial Times
6
"Реал" победил "Баварию" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов
7
Захарова рассказала, как американские журналисты устроили "базар" в особняке МИД РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама