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Юношеская сборная России по хоккею матчем со шведами стартует на чемпионате мира

Спорт
13 апреля, 0:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
В составе российской команды выступят хоккеисты 1999 года рождения под руководством Сергея Голубовича
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет стартует в четверг в Словакии. В составе российской команды выступят хоккеисты 1999 года рождения под руководством Сергея Голубовича, многие из которых играли и на прошлогоднем чемпионате мира в США.

Сборная России в последний раз выиграла юношеский чемпионат мира по хоккею 10 лет назад в Финляндии, когда в составе команды блистали Никита Филатов и трагически ушедший из жизни Алексей Черепанов. С 2011 года юные российские хоккеисты остаются без медалей, в прошлом году уступив будущим триумфаторам финнам в четвертьфинале (3:4).

Год назад на чемпионате мира в США сборную России представляли хоккеисты на год моложе остальных соперников под руководством главного тренера Сергея Голубовича. К мировому первенству готовилась команда 1998 года рождения во главе с Виталием Прохоровым, однако в США она не поехала из-за употребления хоккеистами запрещенного препарата мельдоний. Эта ситуация, возможно, лишила перспективную команду Прохорова медалей, однако соревновательный опыт получили более юные игроки, которые составили костяк нынешней юниорской сборной.

В Словакии также выступит команда под руководством Голубовича, который включил в заявку 23 хоккеистов. Это вратари Максим Жуков ("Грин Бэй Гэмблерс"), Димитрий Райко (ХК МВД), Кирилл Устименко ("Динамо" СПб), защитники Вениамин Баранов ("Динамо" СПб), Данила Галенюк ("Мамонты Югры"), Георгий Дедов ("Русские Витязи"), Евгений Калабушкин (СКА-1946), Семен Переляев ("Ладья"), Марк Рубинчик ("Саскатун Блэйдз"), Дмитрий Саморуков ("Гелф Сторм"), нападающие Ярослав Алексеев ("Шербрук Финикс"), Михаил Бицадзе, Алексей Липанов (оба - "Динамо" Балашиха), Александр Клисунов ("Русские Витязи"), Павел Колтыгин ("Драммондвилл Вольтижерс"), Кирилл Максимов ("Ниагара Айс Догс"), Максим Марушев ("Ирбис"), Иван Муранов, Алексей Торопченко (оба - ХК МВД), Андрей Свечников ("Маскегон Ламберджэкс"), Кирилл Слепец ("Локо"), Иван Чехович ("Бэ- Комо Драккар"), Никита Шашков ("Сибирские Снайперы").

Капитаном команда выбрала Алексея Липанова.

В контрольных матчах две победы

Накануне чемпионата мира сборная России провела два контрольных матча в Словакии со сверстниками из Латвии (2:1) и Канады (2:1). В Словакии российские юноши выступят в группе В, матчи которой пройдут в городе Спишска-Нова- Вес. 13 апреля подопечные Сергея Голубовича сыграют с хоккеистами Швеции, 15 апреля - США, 17 апреля - Белоруссии, 18 апреля - Чехии. Группу А (матчи пройдут в Попраде) составили команды Финляндии, Канады, Словакии, Швейцарии и Латвии.

По итогам предварительного раунда по четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал (матчи пройдут 20 апреля). Полуфиналы запланированы на 22 апреля, матч за третье место и финал - 23 апреля. Начиная с полуфиналов, все матчи пройдут на Зимнем стадионе города Попрад, где в свое время домашние матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проводил местный клуб "Лев".

Чемпионаты мира среди юношей проводятся с 1999 года, в 2001, 2004 и 2007 гг победителем стала сборная России. Трижды юношеское мировое первенство также выиграли сборные Финляндии и Канады, тогда как американские хоккеисты побеждали рекордные девять раз.

Юношеский чемпионат мира по хоккею 2018 года пройдет в Челябинске и Магнитогорске.

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