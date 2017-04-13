"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом" в матче футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Первые четвертьфинальные матчи футбольной Лиги Европы пройдут в четверг в Лионе, Виго, Брюсселе и Амстердаме. Главный претендент на титул английский "Манчестер Юнайтед" проведет гостевую встречу с бельгийским "Андерлехтом".

Клуб из бельгийской столицы в 1/16 финала Лиги Европы выбил из борьбы "Зенит", а на предыдущей стадии оказался сильнее кипрского АПОЭЛа. Команда из Манчестера во главе с Жозе Моуринью переиграла возмутителя спокойствия в нынешнем еврокубковом сезоне - ФК "Ростов", после гостевой ничьей (1:1) обыграв российский клуб на своем поле. "Ростов" начинал сезон с квалификации Лиги чемпионов, где в третьем раунде еще под руководством Курбана Бердыева обыграл как раз "Андерлехт" - 2:2, 2:0.

Однако в итоге "Ростов", сыграв в Лиге чемпионов, еврокубковый сезон уже завершил, а "Андерлехт" пробился в четвертьфинал Лиги Европы. На стороне брюссельского клуба - большой еврокубковый опыт, хотя в серии с "Зенитом" бельгийцам во многом помогло чудо. Победив со счетом 2:0 на своем поле, "Андерлехт" в гостях проигрывал 0:3, но сумел забить необходимый для выхода в следующую стадию мяч на чужом поле - его автором стал шведский форвард Исаак Телин.

"Манчестер Юнайтед" обладает достаточным для выступления в плей-офф Лиги чемпионов составом, а также тренером, выигрывавшим главный еврокубок. Однако пока манкунианцы занимают лишь пятое место в премьер-лиге, и победа в Лиге Европы, не исключено, станет для них последней возможностью сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Все матчи четверга в Лиге Европы стартуют в 22:05 мск. Главным арбитром матча на стадионе "Констан ванден Сток" назначен Феликс Брых из Германии.

"Сельта" вновь начинает дома

Испанская "Сельта" в 1/8 финала расправилась с российским "Краснодаром", а на предыдущей стадии обыграла лидера чемпионата Украины "Шахтер", оба раза победив в ответном гостевом матче - 2:0. Серию с бельгийским "Генком" "Сельта" вновь начинает на своем поле и считается фаворитом пары. Если "Андерлехт" лидирует в чемпионате Бельгии, то "Генк" занимает лишь восьмое место. При этом в 1/8 финала "Генк" прошел другой бельгийский клуб "Гент", решив все вопросы уже в первой гостевой встрече (5:2).

"Сельта" под руководством аргентинского специалиста Эдуардо Бериссо показывает едва ли не самый комбинационный футбол в чемпионате Испании, где атакующей игрой никого не удивишь. Однако пока галисийцы далеки от еврокубковых позиций, занимая лишь 10-е место, в последнем матче проиграв на своем поле претенденту на Лигу Европы "Эйбару" (0:2).

Главный арбитр матча на стадионе "Балаидос" в Виго - француз Клеман Тюрпен.

Карасев рассудит "Аякс" и "Шальке"

В Амстердаме сыграют команды, которые уже выигрывали Кубок УЕФА - "Аякс" и германский "Шальке". "Аякс" завоевал трофей в 1992 году, "Шальке" - в 1997-м, при этом на счету клуба из Нидерландов еще четыре Кубка европейских чемпионов. Сейчас "Шальке" представляется фаворитом, хотя и занимает лишь 10-е место в чемпионате Германии, пусть и сохраняя шансы на путевку в еврокубки. "Аякс" вновь борется за чемпионство в Нидерландах, а в плей-офф Лиги Европы не без труда переиграл скромные польскую "Легию" и датский "Копенгаген".

Матч на "Амстердам-Арене" обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, которому за воротами будут помогать Сергей Иванов и Сергей Лапочкин.

Французский "Лион" встречается с турецким "Бешикташем". "Лион" занимает в чемпионате страны четвертое место без надежд на первую тройку и Лигу чемпионов, хотя в нынешнем сезоне выступал в групповом раунде, уступив лишь итальянскому "Ювентусу" и испанской "Севилье". Амбициозный стамбульский клуб также стал третьим в групповой стадии Лиги чемпионов, пропустив вперед итальянский "Наполи" и португальскую "Бенфику" - соперников, которые были "Бешикташу" вполне по силам.

В последнем туре последовало разгромное гостевое поражение от украинского "Динамо" из Киева (0:6), оставившее "Бешикташ" на третьей строчке. Впрочем, подопечные Шенола Гюнеша (в 2002 году он поднял сборную Турции на третье место на чемпионате мира) сумели собраться в плей-офф Лиги Европы, уверенно победив израильский "Хапоэль" из Беэр-Шевы и греческий "Олимпиакос". При этом "Бешикташ" лидирует в чемпионате Турции, на пять очков опережая "Башакшехир".

Главный арбитр матча "Лион" - "Бешикташ" - Антонио Матеу Лаос из Испании. Дисквалифицированы защитник хозяев Максим Гоналонс и камерунский форвард гостей Венсан Абубакар.

Ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 20 апреля.