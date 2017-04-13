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Хоккеисты России и Франции сыграют в рамках Евровызова в Челябинске

Спорт
13 апреля, 1:10 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Олимпийская сборная России проведет с французами две встречи 13 и 15 апреля
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Хоккеисты олимпийской сборной России во время тренировки

Хоккеисты олимпийской сборной России во время тренировки

© Антон Новодережкин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийская сборная России по хоккею, которую возглавляют главный тренер Олег Браташ и входящий в тренерский штаб основной команды Игорь Никитин, в Челябинске проведет 13 и 15 апреля матчи в рамках Евровызова против команды Франции.

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Игры пройдут на арене "Трактор" имени Валерия Белоусова. Известно, что Федерация хоккея России (ФХР) рассматривала для проведения этих игр три города - помимо Челябинска, в списке фигурировали Казань и Ярославль. Выбор пал на Челябинск, учитывая, что местный "Трактор" гораздо раньше завершил сезон, уступив в первом раунде Кубка Гагарина "Барысу".

Олимпийская команда была сформирована решением правления ФХР в декабре 2015 года с целью подготовки резерва для национальной сборной страны. В нее входят игроки не старше 25 лет. В нынешнем году задачей команды является проверка игроков, которые в будущем могут попасть на чемпионат мира.

По сравнению с двумя победными матчами в Риге с латвийцами в начале апреля в команду добавился ряд игроков, освободившихся после завершения их клубами выступления в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Среди вратарей шанс побороться за место в составе получили Андрей Кареев ("Нефтехимик") и Эмиль Гарипов ("Ак Барс"), учитывая, что одним из основных голкиперов на данный момент является столичный армеец Илья Сорокин, а его конкурент Игорь Шестеркин играет в составе СКА в финале Кубка Гагарина. В обороне добавились Владислав Гавриков и Илья Любушкин из "Локомотива", а в атаке - Владимир Ткачев из "Ак Барса", а также ярославцы Егор Коршков и Павел Красковский.

Россияне прилетели в Челябинск во второй половине дня и первую тренировку на арене "Трактора" провели вечером. В ней из-за простуды не принял участия Антон Бурдасов из "Авангарда", которого могут в четверг поберечь. Не прилетел на Урал Кирилл Капризов, который до сих пор восстанавливается после повреждения, полученного в матче плей-офф КХЛ за "Салават Юлаев" против "Ак Барса". Перед тренировкой к российским хоккеистам в гости пришли дети, проходящие лечение в отделении кардиологии и ревматологии областной детской клинической больницы города, которые получили от команды памятные подарки и приглашения на матч в четверг, а также посетили тренировку сборной.

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Да Коста и Флери сыграют против россиян

Сборная Франции, готовящаяся к домашнему чемпионату мира, прилетела в Челябинск после того, как в рамках Евровызова дома провела два матча с командой Швейцарии, обменявшись с соперником победами. С россиянами сыграют и два представителя КХЛ - Стефан Да Коста (ЦСКА) и Дамьен Флери ("Куньлунь Ред Стар"). В нынешнем сезоне французы уже потерпели неудачу, в сентябре не сумев обойти в квалификационном олимпийском турнире норвежцев.

Турнир Европейского хоккейного вызова был создан в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран. Его целью является подготовка большинства сборных команд к чемпионату мира, стартующему обычно в конце апреля - начале мая. Формат соревнования был утвержден на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) в 2011 году. Согласно ему, команды, не входящие в число ведущих по рейтингу ИИХФ, проводят серию сдвоенных матчей с ведущими европейскими сборными - России, Швеции, Финляндии и Чехии.

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