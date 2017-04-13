Marca: тренер "Севильи" Сампаоли согласился возглавить сборную Аргентины

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Главный тренер испанской "Севильи" Хорхе Сампаоли ответил согласием на предложение возглавить сборную Аргентины по футболу. Об этом сообщает испанское издание Marca.

В ближайшие выходные Ассоциация футбола Аргентины и Сампаоли проведут переговоры по контракту.

Соглашение Сампаоли с "Севильей" истекает через год. Согласно контракту, аргентинский специалист может покинуть команду в конце сезона при условии выплаты клубу отступных в размере €1,5 млн.

В чемпионате Испании "Севилья" занимает четвертое место после 31 тура и входит в зону Лиги чемпионов.

В 2015 году Сампаоли привел сборную Чили к победе в Кубке Америки.