Marca: тренер "Севильи" Сампаоли согласился возглавить сборную Аргентины

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Главный тренер испанской "Севильи" Хорхе Сампаоли ответил согласием на предложение возглавить сборную Аргентины по футболу. Об этом сообщает испанское издание Marca.
В ближайшие выходные Ассоциация футбола Аргентины и Сампаоли проведут переговоры по контракту.
Соглашение Сампаоли с "Севильей" истекает через год. Согласно контракту, аргентинский специалист может покинуть команду в конце сезона при условии выплаты клубу отступных в размере €1,5 млн.
В чемпионате Испании "Севилья" занимает четвертое место после 31 тура и входит в зону Лиги чемпионов.
В 2015 году Сампаоли привел сборную Чили к победе в Кубке Америки.