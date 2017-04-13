Рекорд Уэстбрука и первый сезон Мозгова в "Лейкерс": итоги чемпионата НБА

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В ночь на 13 апреля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился регулярный чемпионат, главным героем которого стал защитник команды "Оклахома-Сити Тандер" Рассел Уэстбрук, побивший вечный рекорд лиги по количеству трипл-даблов (когда в одном матче игрок набирает высокие статистические показатели в трех направлениях). "Лос-Анджелес Лейкерс" Тимофея Мозгова, напротив, даже не попала в плей-офф. Победу же в "регулярке" одержал финалист прошлогоднего года - "Голден Стэйт Уорриорз".
ТАСС вспоминает яркие события завершившегося регулярного сезона главной баскетбольной лиги мира.
Защитник команды "Оклахома-Сити Тандер" Рассел Уэстбрук провел лучший сезон в карьере. Главное его достижение – обновление казавшегося вечным рекорда по количеству трипл-даблов. В сезоне 1961/62 Оскар Робертсон закончил "регулярку" с 41 трипл-даблом. У Уэстбрука – 42. Защитник "Оклахомы" вторым за всю историю турнира сумел оформить сезонный трипл-дабл (двузначное количество баллов по трем статистическим показателям в среднем за сезон). Он стал и самым результативным игроком НБА в этом сезоне - 2498 очков в 79 играх (в среднем - 31,6).
Первый и единственный чемпион НБА из России перед началом нынешнего сезона перебрался из чемпионского "Кливленд Кавальерс" в состав одного из самых популярных клубов в мире – "Лос-Анджелес Лейкерс". В калифорнийской команде идет перестройка: первый сезон без легендарного Коби Брайанта, много молодежи. "Лейкерс" умышленно провалили вторую часть чемпионата, чтобы упасть в таблице как можно ниже, учитывая предстоящий драфт (чем ниже команда по итогам сезона, тем более высокий выбор на "ярмарке молодых талантов" она получает). В конце "регулярки" тренерский штаб решил обойтись без опытных игроков, выставляя на матчи "необстрелянных" баскетболистов. Мозгов в итоге провел 52 игры (в среднем чуть больше 20 минут за встречу), набирая в среднем 7,2 очка за матч и делая 3,1 подбор. По словам агента баскетболиста, руководство не перестает рассчитывать на Мозгова, и следующий сезон должен стать более успешным. Этот же команда провалила, закончив на 28 месте из 30.
Победа в первой части сезона ценится в НБА не очень высоко, но это не отменяет стабильности команды в последние годы. За более чем 70-летнюю историю "Уорриорз" выиграли "регулярку" четыре раза - помимо трех успешных сезонов кряду они занимали первое место в таблице в далеком сезоне-1975/76. Самым результативным игроком команды стал Стефен Карри, набиравший в среднем по 25,3 очка за игру (1974 балла в 78 встречах). В этом сезоне, как и в предыдущем, ему удалось забросить свыше 300 трехочковых. По этому показателю он становится лучшим в лиге на протяжение трех лет подряд. В прошлом сезоне Карри установил вечный рекорд лиги по "трешкам", забросив за сезон 402.
Команда провела худший сезон за то время, что ей владеет российский бизнесмен Михаил Прохоров. "Нетс" заняли последнее место как в Восточной конференции, так и во всем регулярном чемпионате. Клуб одержала всего 20 побед в 82 играх, с 22 января по 26 февраля этого года потерпев 16 поражений подряд. Как признался генменеджер "Бруклина" Шон Маркс, перед началом сезона в клубе и не испытывали никаких иллюзий, так как перестраивают команду. Сейчас "Нетс" называют главной задачей успешную работу на рынке свободных агентов летом и на драфте.
В феврале состоялся исторический Матч звезд ассоциации. Сборная Запада на паркете площадки в Новом Орлеане обыграла команду Востока со счетом 192:182. В сумме команды набрали 374 очка (предыдущий рекорд - 369 баллов в сезоне-2015/16). Форвард местных "Пеликанс" стал самым результативным игроком в истории шоу-матчей НБА, набрав 52 очка. Он побил рекорд Уилта Чемберлена, державшийся с сезона-1961/62.
Андрей Михайлов