Рекорд Уэстбрука и первый сезон Мозгова в "Лейкерс": итоги чемпионата НБА

В ночь на 13 апреля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился регулярный чемпионат, главным героем которого стал защитник команды "Оклахома-Сити Тандер" Рассел Уэстбрук, побивший вечный рекорд лиги по количеству трипл-даблов (когда в одном матче игрок набирает высокие статистические показатели в трех направлениях). "Лос-Анджелес Лейкерс" Тимофея Мозгова, напротив, даже не попала в плей-офф. Победу же в "регулярке" одержал финалист прошлогоднего года - "Голден Стэйт Уорриорз".

ТАСС вспоминает яркие события завершившегося регулярного сезона главной баскетбольной лиги мира.

Рекорды Рассела Уэстбрука

YouTube/NBA

Защитник команды "Оклахома-Сити Тандер" Рассел Уэстбрук провел лучший сезон в карьере. Главное его достижение – обновление казавшегося вечным рекорда по количеству трипл-даблов. В сезоне 1961/62 Оскар Робертсон закончил "регулярку" с 41 трипл-даблом. У Уэстбрука – 42. Защитник "Оклахомы" вторым за всю историю турнира сумел оформить сезонный трипл-дабл (двузначное количество баллов по трем статистическим показателям в среднем за сезон). Он стал и самым результативным игроком НБА в этом сезоне - 2498 очков в 79 играх (в среднем - 31,6).

Первый сезон Тимофея Мозгова в "Лейкерс"

YouTube/NBA

Первый и единственный чемпион НБА из России перед началом нынешнего сезона перебрался из чемпионского "Кливленд Кавальерс" в состав одного из самых популярных клубов в мире – "Лос-Анджелес Лейкерс". В калифорнийской команде идет перестройка: первый сезон без легендарного Коби Брайанта, много молодежи. "Лейкерс" умышленно провалили вторую часть чемпионата, чтобы упасть в таблице как можно ниже, учитывая предстоящий драфт (чем ниже команда по итогам сезона, тем более высокий выбор на "ярмарке молодых талантов" она получает). В конце "регулярки" тренерский штаб решил обойтись без опытных игроков, выставляя на матчи "необстрелянных" баскетболистов. Мозгов в итоге провел 52 игры (в среднем чуть больше 20 минут за встречу), набирая в среднем 7,2 очка за матч и делая 3,1 подбор. По словам агента баскетболиста, руководство не перестает рассчитывать на Мозгова, и следующий сезон должен стать более успешным. Этот же команда провалила, закончив на 28 месте из 30.

Третий подряд титул "регулярного" чемпиона "Голден Стэйт"

YouTube/NBA

Победа в первой части сезона ценится в НБА не очень высоко, но это не отменяет стабильности команды в последние годы. За более чем 70-летнюю историю "Уорриорз" выиграли "регулярку" четыре раза - помимо трех успешных сезонов кряду они занимали первое место в таблице в далеком сезоне-1975/76. Самым результативным игроком команды стал Стефен Карри, набиравший в среднем по 25,3 очка за игру (1974 балла в 78 встречах). В этом сезоне, как и в предыдущем, ему удалось забросить свыше 300 трехочковых. По этому показателю он становится лучшим в лиге на протяжение трех лет подряд. В прошлом сезоне Карри установил вечный рекорд лиги по "трешкам", забросив за сезон 402.

Перестройка "Бруклин Нетс"

YouTube/NBA

Команда провела худший сезон за то время, что ей владеет российский бизнесмен Михаил Прохоров. "Нетс" заняли последнее место как в Восточной конференции, так и во всем регулярном чемпионате. Клуб одержала всего 20 побед в 82 играх, с 22 января по 26 февраля этого года потерпев 16 поражений подряд. Как признался генменеджер "Бруклина" Шон Маркс, перед началом сезона в клубе и не испытывали никаких иллюзий, так как перестраивают команду. Сейчас "Нетс" называют главной задачей успешную работу на рынке свободных агентов летом и на драфте.

Самый результативный Матч звезд в истории НБА

YouTube/TheNBAFreak

В феврале состоялся исторический Матч звезд ассоциации. Сборная Запада на паркете площадки в Новом Орлеане обыграла команду Востока со счетом 192:182. В сумме команды набрали 374 очка (предыдущий рекорд - 369 баллов в сезоне-2015/16). Форвард местных "Пеликанс" стал самым результативным игроком в истории шоу-матчей НБА, набрав 52 очка. Он побил рекорд Уилта Чемберлена, державшийся с сезона-1961/62.

Андрей Михайлов