Да Коста: поездка французских хоккеистов в Челябинск выдалась сложной

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Франции по хоккею непросто добиралась до Челябинска, где сыграет в матчах Евровызова с олимпийской командой России. Об этом ТАСС рассказал нападающий французов и московского ЦСКА Стефан Да Коста.

Олимпийская сборная России сыграет с французами 13 и 15 апреля на арене "Трактор" в Челябинске.

"Это была сложная поездка для нас. Мы прилетели сюда в четыре утра, долго были в воздухе, у нас была пересадка в Москве. Было непросто", - сказал Да Коста.

По словам форварда, результат для его команды в матче с россиянами не так важен. "Для нас важна стратегия, которой мы должны придерживаться в игре. Она заключается в том, чтобы делать как можно меньше ошибок, стараться играть в стиле плей-офф", - отметил Да Коста.

Нападающий рассказал об условиях подготовки к чемпионату мира, которая стартовала в начале апреля. "Мы провели непростые, в плане тренировок, пять дней. Это было нелегко для каждого, учитывая, что некоторые ребята закончили играть 1,5 месяца назад, но мы хотим показать все лучшее", - подчеркнул он.

Чемпионат мира в Париже и Кельне пройдет с 5 по 21 мая. "Для нас, как я считаю, важно идти от игры к игре, стараться выиграть каждый матч. Главная задача - остаться в топ-группе, я жду турнира с нетерпением", - отметил он.