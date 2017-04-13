УЕФА: перенос матча между "Боруссией" и "Монако" на один день был согласован с клубами

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Решение о переносе первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Монако" c 11-го на 12 апреля было принято с согласия обоих клубов. Об этом сообщил директор по связям с общественностью Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Педро Пинто, чьи слова передает AP.
Встреча была перенесена из-за взрывов, которые произошли около автобуса "Боруссии" во вторник перед игрой с "Монако". В результате инцидента пострадал защитник немецкой команды Марк Бартра, у которого диагностирован перелом лучевой кости руки. В среду после поражения от "Монако" (2:3) Томас Тухель раскритиковал решение УЕФА о проведении игры на следующий день после инцидента, отметив, что у его команды было недостаточно времени оправиться от случившегося. Недовольны были и болельщики из-за того, что матч начался рано.
В ответ в УЕФА подчеркнули, что ответственность за решение о переносе игры на среду лежит также на клубах. "Решение сыграть матч в среду в 18:45 по местному времени было принято на стадионе "Боруссии" в день атаки и при полном согласии с клубами и властями, - заявил Пинто. - Мы были в контакте со всеми сторонами и не получали информацию о том, что какая-либо команда не хочет играть".