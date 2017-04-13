Мутко: отставание при строительстве стадиона в Самаре будет ликвидировано в августе

КАЗАНЬ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Гулия Керлин/. Отставание при строительстве стадиона в Самаре, который примет матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, будет ликвидировано в августе 2017 года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"В августе, я надеюсь, мы войдем в график строительства стадиона и все отставания будут ликвидированы. Самое сложное заключалось в том, что нам пришлось несколько актуализировать этот проект, он по объемам получается вторым после "Лужников". Мы взяли более жесткое управление строительством стадиона. Надеюсь, что в августе главные работы по подъему кровли будут завершены", - отметил Мутко.

Вместимость арены в Самаре составит 45 тысяч зрителей. Примерная стоимость строительства составит 18,2 миллиарда рублей. Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.