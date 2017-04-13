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Финал Кубка России по футболу начнется в 18:45 по московскому времени

Спорт
13 апреля, 19:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" 2 мая
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Финальный матч Кубка России по футболу сезона-2016/17, в котором сыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал", начнется в 18:45 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" 2 мая.

Согласно графику праздничных дней на 2017 год, утвержденному правительством, 2 мая - вторник - не является выходным днем.

Ранее главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказывал недовольство датой проведения финала из-за слишком плотного графика матчей команды. Затем вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что дата встречи может быть перенесена. "Урал", в свою очередь, выступил против изменения даты решающего матча. В итоге было принято решение матч не переносить.

Сочи станет десятым городом, в котором пройдет финал Кубка России, после Москвы, Химок, Ростова-на-Дону, Ярославля, Екатеринбурга, Грозного, Каспийска, Астрахани и Казани.

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