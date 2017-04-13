Олимпийская сборная России по хоккею проиграла команде Франции в матче Евровызова

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Олимпийская сборная России по хоккею проиграла команде Франции в матче ЕвровызоваСпорт 13 апреля, 20:56
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею в овертайме проиграла команде Франции со счетом 0:1 в матче Евровызова в Челябинске.
Решающую шайбу в овертайме забросил Дамьен Флери (63-я минута).
Следующий матч против команды Франции олимпийская сборная России проведет 15 апреля в Челябинске.