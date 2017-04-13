Крамник обыграл Ананда в первом матче на шахматном супертурнире в Цюрихе

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Россиянин Владимир Крамник одержал победу над Вишванатаном Анандом из Индии в первом матче традиционного шахматного супертурнира, который проходит в швейцарском Цюрихе. В нынешнем году турнир посвящен памяти Виктора Корчного.

В других матчей Хикару Накамура из США был сильнее француза Янника Пеллетье. Партии Петр Свидлер (Россия) - Ян Непомнящий (Россия) и Григорий Опарин (Россия) - Борис Гельфанд (Израиль) завершились ничью.

Соперники на турнире сыграют в два круга - в первом с так называемым новым классическим контролем времени (45 минут на партию плюс 30 секунд за каждый ход), во втором - по регламенту блица (10 минут с добавлением пять секунд за ход). За победу в первом круге начисляются два очка, ничью - одно, в блице - 1 и 0,5 соответственно.

В нынешнем году супертурнир в Цюрихе проводится в память о гроссмейстере Викторе Корчном, который скончался в Швейцарии в июне прошлого года. В 1976 году Корчной отказался возвращаться в СССР и стал выступать за Швейцарию, сыграв в двух матчах за чемпионский титул с Анатолием Карповым - в 1978 году в Багио (Филиппины), в 1981-м - в итальянском Мерано. Оба раза советский чемпион мира Карпов победил, защитив корону.