Крамник обыграл Ананда в первом матче на шахматном супертурнире в Цюрихе

Хэмилтон и Феттель в Бахрейне определят единоличного лидера сезона "Формулы-1"Спорт 14 апреля, 0:34
СМИ: бывший футболист "Кубани" Сиссе обвинен в шантаже ВальбуэнаСпорт 14 апреля, 0:02
"Аякс" победил "Шальке" в первом матче 1/4 финала футбольной Лиги ЕвропыСпорт 13 апреля, 23:56
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Андерлехтом" в первом матче 1/4 финала Лиги ЕвропыСпорт 13 апреля, 23:55
В память о принцессе Диане возле Кенсингтонского дворца создан Белый садОбщество 13 апреля, 23:42
Юношеская сборная России по хоккею обыграла шведов в стартовом матче ЧМСпорт 13 апреля, 23:10
Крамник обыграл Ананда в первом матче на шахматном супертурнире в ЦюрихеСпорт 13 апреля, 22:59
Глава ЦРУ назвал WikiLeaks "вражеской службой разведки"Международная панорама 13 апреля, 22:44
Трамп: Пентагон имел разрешение на применение в Афганистане сверхмощной бомбыМеждународная панорама 13 апреля, 22:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Россиянин Владимир Крамник одержал победу над Вишванатаном Анандом из Индии в первом матче традиционного шахматного супертурнира, который проходит в швейцарском Цюрихе. В нынешнем году турнир посвящен памяти Виктора Корчного.
В других матчей Хикару Накамура из США был сильнее француза Янника Пеллетье. Партии Петр Свидлер (Россия) - Ян Непомнящий (Россия) и Григорий Опарин (Россия) - Борис Гельфанд (Израиль) завершились ничью.
Соперники на турнире сыграют в два круга - в первом с так называемым новым классическим контролем времени (45 минут на партию плюс 30 секунд за каждый ход), во втором - по регламенту блица (10 минут с добавлением пять секунд за ход). За победу в первом круге начисляются два очка, ничью - одно, в блице - 1 и 0,5 соответственно.
В нынешнем году супертурнир в Цюрихе проводится в память о гроссмейстере Викторе Корчном, который скончался в Швейцарии в июне прошлого года. В 1976 году Корчной отказался возвращаться в СССР и стал выступать за Швейцарию, сыграв в двух матчах за чемпионский титул с Анатолием Карповым - в 1978 году в Багио (Филиппины), в 1981-м - в итальянском Мерано. Оба раза советский чемпион мира Карпов победил, защитив корону.