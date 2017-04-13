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Юношеская сборная России по хоккею обыграла шведов в стартовом матче ЧМ

Спорт
13 апреля, 23:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 3:1, две шайбы забросил Андрей Свечников
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Юношеская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) победила команду Швеции со счетом 3:1 в первом матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.

В составе российской команды две шайбы забросил Андрей Свечников, также отличился Кирилл Максимов.

В следующем матче сборная России 15 апреля встретится с командой США.

По итогам предварительного раунда по четыре из пяти команд каждой группы выходят в четвертьфинал (матчи пройдут 20 апреля). Полуфиналы запланированы на 22 апреля, матч за третье место и финал - 23 апреля.

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