Юношеская сборная России по хоккею обыграла шведов в стартовом матче ЧМ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Юношеская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) победила команду Швеции со счетом 3:1 в первом матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.

В составе российской команды две шайбы забросил Андрей Свечников, также отличился Кирилл Максимов.

В следующем матче сборная России 15 апреля встретится с командой США.

По итогам предварительного раунда по четыре из пяти команд каждой группы выходят в четвертьфинал (матчи пройдут 20 апреля). Полуфиналы запланированы на 22 апреля, матч за третье место и финал - 23 апреля.