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Пашкин назначен главным тренером клуба по хоккею с мячом "Байкал-Энергия"

Спорт
14 апреля, 1:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Ранее 60-летний специалист покинул пост главного тренера шведского клуба "Хаммарбю"
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Андрей Пашкин назначен главным тренером иркутского клуба по хоккею с мячом "Байкал- Энергия". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Ранее 60-летний специалист покинул пост главного тренера шведского клуба "Хаммарбю".

Сообщается, что одобрены новые соглашения с вратарем Максимом Негруном, защитниками Никитой Юрловым, Тимуром Кутуповым и Игорем Вассерманом, полузащитниками Евгением Шадриным и Русланом Тремаскиным.

Кроме того, команду пополнили вратарь Григорий Лапин, выступавший в минувшем сезоне в составе шведского "Траноса", полузащитники Никита Свиридов ("Сибсельмаш"), Антон Шевцов ("СКА-Нефтяник") и Александр Слугин ("Волга"), а также нападающий Никита Иванов ("Венерсборг", Швеция).

Пашкин приводил красноярский "Енисей" к победе в чемпионате России в сезонах-2013/14 и 2014/15. Также специалист входил в тренерский штаб мужской сборной России, завоевав с ней золото чемпионатов мира 2013 и 2014 гг.

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