Куйвашев просит наказать виновных в драке между уральцами и чеченцами на футбольном матче

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал наказать виновных в драке между командами Уральского федерального университета и Чеченского госуниверситета во время матча Национальной студенческой футбольной лиги, который состоялся 13 апреля. Об этом Куйвашев написал на своей странице в Instagram.
На 72-й минуте матча между УрФУ (Екатеринбург) и ЧГУ (Грозный) при счете 1:1 на поле произошла массовая драка между футболистами. Потасовку удалось остановить не без помощи полиции. В результате инцидента футболист екатеринбургской команды Александр Тарасов покинул поле с окровавленным лицом. Арбитры приняли решение не доигрывать матч.
"Вчера на матче Национальной студенческой лиги команда Уральского федерального университета встречалась с командой Чеченского госуниверситета. Матч закончился абсолютно неспортивно: произошла драка, пострадал уральский футболист Александр Тарасов, у него перелом носа и черепно-мозговая травма. <...> Нужно тщательно разобраться в произошедшем и наказать зачинщиков драки. И законы государства, и спортивные правила едины для всех, они должны исполняться неукоснительно", - говорится в сообщении Куйвашева.
Губернатор Свердловской области пожелал пострадавшему футболисту Тарасову выздоровления, а игрокам обеих команд - побед, спортивной выдержки и уважения друг к другу.