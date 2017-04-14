Выход в финал Восточной конференции КХЛ - задача-минимум для "Авангарда" в сезоне-2017/18

ОМСК, 14 апреля. /ТАСС/. Руководство омского "Авангарда" обозначило перед тренерским штабом команды задачу-минимум на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - выход в финал Восточной конференции. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка.

В текущем сезоне омская команда дошла до 1/2 финала Восточной конференции, где уступила казанскому "Ак Барсу" со счетом 2-4 в серии.

"Мы достаточно долго общались и с Александром Дыбалем (председателем совета директоров "Авангарда"), и с Владимиром Шалаевым (президентом клуба). Задача минимум - это выход в финал конференции. Бюджет сейчас остается на прежнем уровне, но в случае выхода в финал конференции бюджет может быть пересмотрен в большую сторону, все в наших руках", - сообщил Скабелка.

Белорусский специалист был назначен на пост главного тренера "Авангарда" 29 марта. До этого он занимал аналогичную должность в новосибирской "Сибири".