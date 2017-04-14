Скабелка: в случае ухода Фурха место вратаря ХК "Авангард", скорее всего, займет легионер

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ОМСК, 14 апреля. /ТАСС/. Руководство омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" ведет переговоры с чешским вратарем команды Домиником Фурхом о новом контракте. Об этом журналистам заявил главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка.
Действующее соглашение "Авангарда" с 26-летним хоккеистом истекает 30 апреля.
"Сейчас я не отвечу вам на вопрос, остается ли Фурх. У него есть свои требования по контракту, и у нас есть свое видение на этот счет, но мы сделаем предложение, посмотрим, примет ли он его. Мы очень тщательно подходим к решению вратарского вопроса. Если с Фурхом не договоримся, то, скорее всего, вратарская позиция останется легионерская", - заявил Скабелка.
"Две остальные легионерские вакансии будут отведены под нападающих, возможно, даже будут три форварда", - добавил специалист.
В регулярном чемпионате нынешнего сезона Фурх провел 53 игры, отражая 92,7% бросков и пропуская в среднем 1,98 шайбы за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету чешского голкипера 12 игр, 92,2% отраженных бросков при коэффициенте надежности 1,91. "Авангард" дошел до полуфинала Восточной конференции, где уступил казанскому "Ак Барсу" со счетом 2-4 в серии.