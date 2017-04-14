Сальников: вопрос о выдвижении Попова в комиссию спортсменов FINA отложен

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МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Вопрос о выдвижении четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова в комиссию спортсменов Международной федерации плавания (FINA) отложен до получения подтверждения от самого Попова. Об этом журналистам сообщил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.
Попов является действующим членом комиссии спортсменов FINA. "По получению подтверждения от Александра Попова его кандидатура будет выдвинута в комиссию спортсменов FINA, - сказал Сальников. - По этому вопросу будет отдельное голосование, потому что на данный момент мы не получили подтверждения от самого Попова".
Ранее сообщалось, что президиум Федерации синхронного плавания России выдвинул в состав комиссии спортсменов FINA кандидатуру пятикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной. "Этот вопрос отложен на сегодняшний день до получения дополнительных консультаций с другими претендентами на кандидатуру в комиссию спортсменов, - сказал Сальников. - Может ли от России претендовать и Ромашина, и Попов? Вероятность этого минимальная, обычно от одной страны в каждый из комитетов претендует один человек, это правила международной федерации".
Выборный конгресс FINA пройдет в июле в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.