Менеджер: организаторы турниров не испытывают предубеждений, приглашая к себе Шубенкова

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать на международных турнирах в статусе нейтрального спортсмена, имеет достаточное количество предложений от организаторов, которые не испытывают никаких предубеждений, приглашая к себе российского спортсмена. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков.

"У Шубенкова нет никаких проблем с будущими стартами, его российский паспорт никак не влияет на результаты моих переговоров с организаторами соревнований, - отметил Воронков. - Этого спортсмена все хорошо знают и никаких предубеждений не испытывают".

Как сообщил ранее ТАСС личный тренер спортсмена Сергей Клевцов, Шубенков, скорее всего, начнет этот сезон 28 мая в американском Юджине.

"Мы работаем сейчас над тем, чтобы он смог и в Шанхае на этапе "Бриллиантовой лиги" 13 мая еще пробежать, - отметил Воронков. - Но это сопряжено с определенными сложностями, так как список участников турнира формировался еще в марте. Со всеми спортсменами уже заключены контракты, никто не будет расторгать соглашение с кем-то ради того, чтобы сделать замену на Шубенкова, но мы работаем, всякое же может произойти".

"Планируем принять участие во всех оставшихся пяти этапах "Бриллиантовой лиги", в программу которых входит мужской бег на 110 метров с барьерами, - сказал Воронков. - Сейчас на эту тему ведутся переговоры с организаторами. Не исключаю, что Сергей будет участвовать и в других турнирах. Вариантов много, все будет зависеть от того, что предложат организаторы".

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти российских легкоатлетов, среди которых есть и лидеры отечественной легкой атлетики: Мария Кучина (Ласицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.