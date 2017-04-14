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Гонщик "Феррари" Феттель выиграл первую практику Гран-при Бахрейна

Спорт
14 апреля, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 11-й результат
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Себастьян Феттель

Себастьян Феттель

© EPA/VALDRIN XHEMAJ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Немецкий гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучший результат в первой свободной практике Гран-при Бахрейна.

Феттель показал время 1 минута 32,697 секунды. Австралийский пилот "Ред Булл" Даниэль Риккьярдо показал второй результат (+0,400). Третье время у еще одного гонщика "Ред Булл" голландца Макса Ферстаппена (+0,869).

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 11-й результат (+2,141), его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший - 19-й (+3,382).

Вторая практика Гран-при Бахрейна состоится в пятницу в 18:00 мск.

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