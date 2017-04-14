Крамник сыграл вничью с Непомнящим на шахматном супертурнире в Цюрихе

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Россиянин Владимир Крамник сыграл вничью с соотечественником Яном Непомнящим во втором матче традиционного шахматного супертурнира, который проходит в швейцарском Цюрихе. В нынешнем году турнир посвящен памяти Виктора Корчного.

В других матчей Хикару Накамура из США был сильнее россиянина Григория Опарина, Вишванатан Ананд из Индии был сильнее француза Янника Пеллетье. Партия Петр Свидлер (Россия) - Борис Гельфанд (Израиль) завершилась вничью.

После двух туров лидирует Накамура (4 очка), вторым идет Крамник (3), третье место делят Ананд, Гельфанд, Свидлер и Непомнящий (по 2), далее идут Опарин (1), Пеллетье (0).

В нынешнем году супертурнир в Цюрихе проводится в память о гроссмейстере Викторе Корчном, который скончался в Швейцарии в июне прошлого года. В 1976 году Корчной отказался возвращаться в СССР и стал выступать за Швейцарию, сыграв в двух матчах за чемпионский титул с Анатолием Карповым - в 1978 году в Багио (Филиппины), в 1981-м - в итальянском Мерано. Оба раза советский чемпион мира Карпов победил, защитив титул.