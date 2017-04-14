Футболист "Манчестер Юнайтед" Мата пропустит остаток сезона

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата не сыграет до конца сезона из-за травмы и восстановления после операции. Об этом сообщил главный тренер МЮ Жозе Моуринью, слова которого приводит ESPN.
28-летний испанский игрок жаловался на боли в паху, в марте ему была сделана операция.
Отвечая на вопрос, когда восстановится Мата, Моуринью ответил: "Конец мая. Фил Джонс и Крис Смоллинг - середина мая".
За три года, в течение которых Мата выступает за МЮ, он не пропустил ни одного матча команды из-за травмы.
Последний тур чемпионата Англии пройдет 21 мая.