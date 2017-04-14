Бывший борец Таймазов оспорит в CAS лишение его золотой медали Олимпиады-2008

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Бывший борец вольного стиля, депутат Госдумы Артур Таймазов готовит документы в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, чтобы оспорить решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении его золотой медали Олимпийских игр 2008 года. Об этом Таймазов заявил ТАСС.

"Юристы готовят документы, чтобы оспорить решение. Да, это будет в CAS. Шансы всегда есть, многое будет зависеть от юристов, но мы будем делать все возможное для отстаивания своей позиции", - сказал Таймазов.

Ранее МОК объявил о лишении Таймазова, выступавшего за сборную Узбекистана, золота Игр-2008 после того, как в допинг-пробе спортсмена было найдено запрещенное вещество туринабол. Объединенный мир борьбы (UWW) позднее объявил чемпионом Олимпиады россиянина Бахтияра Ахмедова.

В сентябре 2014 года на конгрессе в Ташкенте Международная федерация объединенных стилей борьбы (FILA) была переименована в Объединенный мир борьбы.