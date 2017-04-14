Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший борец Таймазов оспорит в CAS лишение его золотой медали Олимпиады-2008

Спорт
14 апреля, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Ранее МОК объявил о лишении Таймазова, выступавшего за сборную Узбекистана, золота Игр-2008 после того, как в допинг-пробе спортсмена было найдено запрещенное вещество туринабол
Поделиться
Материал из 1 страницы
Артур Таймазов

Артур Таймазов

© ТАСС/Григорий Сысоев, архив

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Бывший борец вольного стиля, депутат Госдумы Артур Таймазов готовит документы в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, чтобы оспорить решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении его золотой медали Олимпийских игр 2008 года. Об этом Таймазов заявил ТАСС.

"Юристы готовят документы, чтобы оспорить решение. Да, это будет в CAS. Шансы всегда есть, многое будет зависеть от юристов, но мы будем делать все возможное для отстаивания своей позиции", - сказал Таймазов.

Ранее МОК объявил о лишении Таймазова, выступавшего за сборную Узбекистана, золота Игр-2008 после того, как в допинг-пробе спортсмена было найдено запрещенное вещество туринабол. Объединенный мир борьбы (UWW) позднее объявил чемпионом Олимпиады россиянина Бахтияра Ахмедова.

В сентябре 2014 года на конгрессе в Ташкенте Международная федерация объединенных стилей борьбы (FILA) была переименована в Объединенный мир борьбы.

Смотрите также

Российский борец Ахмедов может получить золото ОИ-2008 после дисквалификации Таймазова

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Болельщики прорываются на поле стадиона "Люмьер" в Лионе
20
Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов
7
Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе
Игроки СКА Вадим Шипачев и Евгений Дадонов (слева направо), забивший решающий гол в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и "Металлург"
17
Бились до ночи: СКА обыграл "Металлург" в самом длинном матче в истории финалов КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава Марий Эл арестован до 12 июня
2
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
3
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
4
Список претендентов на пост мэра Омска сократился до двух кандидатов
5
СМИ: хакеры взломали сотни каналов YouTube
6
Американская авиационная бомба MOAB. Досье
7
ВС США опубликовали видео применения "матери всех бомб" в Афганистане
Темы дня
Загрузка...
Реклама