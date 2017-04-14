Бывший борец Таймазов оспорит в CAS лишение его золотой медали Олимпиады-2008

"Дочка" Сбербанка на Украине отменила ограничения по карточным счетам для физических лицЭкономика и бизнес 14 апреля, 18:46
Не сбавлять темп: Виталий Мутко оценил ход подготовки Саранска к ЧМ-2018Спорт 14 апреля, 18:44
Проблемы трудоустройства пенсионеров обсудят в МосквеСоциальная ответственность 14 апреля, 18:25
Эксперты: российские вузы недостаточно быстро внедряют стратегии устойчивого развитияСоциальная ответственность 14 апреля, 18:19
Бывший борец Таймазов оспорит в CAS лишение его золотой медали Олимпиады-2008Спорт 14 апреля, 18:18
Работодатель вживил микрочипы сотрудникам центра инноваций в СтокгольмеСоциальная ответственность 14 апреля, 18:10
Роботы заменят многих работников без высшего образованияСоциальная ответственность 14 апреля, 17:54
Власенко: решение ВФП отложить вопрос о вступлении в ассоциацию было ожидаемымСпорт 14 апреля, 17:51
Попечительский совет одобрил утверждение Вячеслава Екимова на посту президента ФВСРСпорт 14 апреля, 17:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Бывший борец вольного стиля, депутат Госдумы Артур Таймазов готовит документы в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, чтобы оспорить решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении его золотой медали Олимпийских игр 2008 года. Об этом Таймазов заявил ТАСС.
"Юристы готовят документы, чтобы оспорить решение. Да, это будет в CAS. Шансы всегда есть, многое будет зависеть от юристов, но мы будем делать все возможное для отстаивания своей позиции", - сказал Таймазов.
Ранее МОК объявил о лишении Таймазова, выступавшего за сборную Узбекистана, золота Игр-2008 после того, как в допинг-пробе спортсмена было найдено запрещенное вещество туринабол. Объединенный мир борьбы (UWW) позднее объявил чемпионом Олимпиады россиянина Бахтияра Ахмедова.
В сентябре 2014 года на конгрессе в Ташкенте Международная федерация объединенных стилей борьбы (FILA) была переименована в Объединенный мир борьбы.