Баскетболистки УГМК не смогли выйти в финал Евролиги

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб УГМК проиграл турецкому "Фенербахче" со счетом 61:70 в полуфинале Евролиги. "Финал четырех" турнира проходит в Екатеринбурге.
Самой результативной в составе обеих команд стала Дайана Таурази из УГМК, набравшая 26 очков.
В финале "Фенербахче" встретится с победителем противостояния между чешской "Прагой" и курским "Динамо". УГМК сыграет в матче за третье место, игры пройдут 16 апреля.
"Финал четырех" женской Евролиги проходит в России шестой раз. Трижды соревнования принимал Екатеринбург. Действующим победителем турнира является УГМК.