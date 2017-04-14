Баскетболистки УГМК не смогли выйти в финал Евролиги

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб УГМК проиграл турецкому "Фенербахче" со счетом 61:70 в полуфинале Евролиги. "Финал четырех" турнира проходит в Екатеринбурге.

Самой результативной в составе обеих команд стала Дайана Таурази из УГМК, набравшая 26 очков.

В финале "Фенербахче" встретится с победителем противостояния между чешской "Прагой" и курским "Динамо". УГМК сыграет в матче за третье место, игры пройдут 16 апреля.

"Финал четырех" женской Евролиги проходит в России шестой раз. Трижды соревнования принимал Екатеринбург. Действующим победителем турнира является УГМК.