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Гонщик "Феррари" Феттель выиграл вторую практику Гран-при Бахрейна

Спорт
14 апреля, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 10-й результат
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Себастьян Феттель

Себастьян Феттель

© EPA/VALDRIN XHEMAJ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" показал лучший результат во второй свободной практике Гран-при Бахрейна.

Феттель показал время 1 минута 31,310 секунды. Второй результат у финского пилота "Мерседес" Валлтери Боттаса (+0,041). Третье время у австралийского гонщика "Ред Булл" Даниэля Риккьярдо (+0,066).

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 10-й результат (+1,397). У его партнера по команде испанца Карлоса Сайнса-младшего сработала система пожаротушения, он не смог показать результат.

Третья свободная практика Гран-при Бахрейна состоится 15 апреля в 15:00 мск.

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