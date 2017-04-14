Тренер: Ефимова доказала, что является лидером сборной России по плаванию

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова по итогам отборочного чемпионата России по плаванию доказала, что является лидером национальной команды. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной Сергей Колмогоров.

Ефимова показала на чемпионате России лучшие результаты сезона в мире на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом. Турнир являлся квалификационным на чемпионат мира - 2017 в Будапеште.

"Я считаю, что Ефимову рано считать фаворитом чемпионата мира, - отметил Колмогоров. - Спорт, как мы убедились по прошлым годам, имеет особые ситуации. Но то, что Юля Ефимова лидер сборной России - это абсолютно точно. А то, что Ефимова продемонстрирует на мировом уровне, покажут сами соревнования, спрогнозировать это достаточно сложно".

Ефимова - двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне.

Чемпионат мира пройдет 18-30 июля.