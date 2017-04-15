Эксперт: хоккеистам "Металлурга" в финале со СКА не хватает голов второго звена

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Хоккеистам магнитогорского "Металлурга" в финальной серии со СКА не хватает результативного второго звена, из-за этого в том числе ощущается превосходство санкт-петербургской команды. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Канады Сергей Шепелев.
СКА победил обладателей Кубка Гагарина со счетом 3:2 и ведет в серии - 3-1. Самыми результативными у "Металлурга" в плей-офф являются форварды первого звена: Сергей Мозякин, Данис Зарипов и Ян Коварж.
"Питер превосходил соперника в движении в двух матчах дома, ясно, что одному звену сложно вытянуть матчи с таким соперником как СКА. Возможно, "Магнитке" тут как раз не хватает второго звена, которое должно помогать первому, - сказал Шепелев. - Да, есть третье и четвертое звенья, которые играют в меньшинстве и навязывают борьбу, играют активно. Вторая же тройка должна побольше забивать шайб, тот же прекрасный форвард Семин столько матчей сыграл, но долго не забивает, поэтому первому звену и тяжело".
Автором дубля у СКА стал защитник Динар Хафизуллин, забивший победный гол. "Сколько я его видел - это строгий защитник, голов забивает мало, но ему сопутствовала удача, забить два гола. Он хорошо в обороне играет, не замечал, чтобы он активно помогал нападающим. Бывают и моменты, что в финале плей-офф игроки, которые в чемпионате мало забивали, выстреливали потом", - отметил Шепелев.
Пятый матч СКА и "Металлург" проведут в Магнитогорске 16 апреля.