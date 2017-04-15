Победа в Кубке Гагарина является задачей для московского "Динамо" в сезоне-2017/18

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МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Руководство московского "Динамо" поставило задачу перед командой на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - победа в Кубке Гагарина. Об этом на традиционной встрече с болельщиками заявил генеральный директор "Динамо" Андрей Сафронов.
В пятницу московское "Динамо" объявило о назначении на пост главного тренера Владимира Воробьева, который сменил Сергея Орешкина.
"Вы знаете Воробьева больше как игрока, нежели тренера. У него достаточно опыта, чтобы достичь результатов с таким великим клубом, как "Динамо", - отметил Сафронов.
"Динамо" в сезоне-2016/17 дошло до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступило СКА со счетом 1-4 в серии. "Мы не рассчитывали так рано закончить сезон, мы проиграли СКА, показав очень низкую реализацию игровых моментов. Жизнь продолжается, будем стараться вернуться на вершину, куда мы дважды поднимались - это победа в Кубке Гагарина", - добавил генеральный директор столичного клуба.