Терещенко: хоккеисты московского "Динамо" разочарованы сезоном-2016/17

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МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Выступление московского "Динамо" в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2016/17 оставило неприятный осадок и разочарование. Такое мнение на традиционной встрече с болельщиками высказал капитан команды Алексей Терещенко.
"Динамо" в сезоне-2016/17 дошло до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступило СКА в серии со счетом 1-4. На посту главного тренера столичной команды Сергея Орешкина заменил Владимир Воробьев.
"Оценки неуместны, вся команда испытывает большое разочарование. Мы должны были делать этот шаг, но не смогли. Были и объективные, и субъективные причины. Но мы не теряем оптимизма, мы должны выигрывать в будущем. Назначен новый тренер, и каждый хоккеист будет ему помогать", - отметил Терещенко.
По мнению генерального директора клуба Андрея Сафронова, "Динамо" должно было выигрывать в серии с санкт- петербургским СКА. "Оценка за сезон - два с минусом. По той простой причине, что мы должны были проходить СКА, но не реализовали свои моменты. Пусть питерцы это прочитают и удивятся", - сказал он.