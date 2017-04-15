Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Терещенко: хоккеисты московского "Динамо" разочарованы сезоном-2016/17

Спорт
15 апреля, 12:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Капитан бело-голубых, как и гендиректор клуба, считают, что команда должна была побеждать СКА в втором раунде плей-офф
Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Терещенко (в центре)

Алексей Терещенко (в центре)

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Выступление московского "Динамо" в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2016/17 оставило неприятный осадок и разочарование. Такое мнение на традиционной встрече с болельщиками высказал капитан команды Алексей Терещенко.

"Динамо" в сезоне-2016/17 дошло до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступило СКА в серии со счетом 1-4. На посту главного тренера столичной команды Сергея Орешкина заменил Владимир Воробьев.

"Оценки неуместны, вся команда испытывает большое разочарование. Мы должны были делать этот шаг, но не смогли. Были и объективные, и субъективные причины. Но мы не теряем оптимизма, мы должны выигрывать в будущем. Назначен новый тренер, и каждый хоккеист будет ему помогать", - отметил Терещенко.

По мнению генерального директора клуба Андрея Сафронова, "Динамо" должно было выигрывать в серии с санкт- петербургским СКА. "Оценка за сезон - два с минусом. По той простой причине, что мы должны были проходить СКА, но не реализовали свои моменты. Пусть питерцы это прочитают и удивятся", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок Гагарина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Болельщики прорываются на поле стадиона "Люмьер" в Лионе
20
Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов
7
Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звука
2
Лавров: заявления беглого генерала о сохранении Сирией химоружия сделаны под давлением
3
Тысячи христиан со всего мира ожидают схождение Благодатного огня в Иерусалиме
4
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
5
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
6
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
7
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
Темы дня
Загрузка...
Реклама