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"Арсенал": клубы РФПЛ не станут связываться с допингом, овчинка выделки не стоит

Спорт
15 апреля, 14:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Гендиректор тульского клуба считает, что у команд не возникнет проблем с запрещенными препаратами в связи с введением внесоревновательного допинг-контроля
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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Никто из игроков клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) не станет рисковать, употребляя допинг, результат того не стоит. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов.

В субботу стало известно, что со второго квартала текущего года российские футболисты будут подвергаться внесоревновательному допинг-контролю.

"Мы не используем никакие запрещенные препараты, мы давно следуем рекомендациям ФИФА, а доктор за этим внимательно следит. В принципе, допинг-контроль это не новость, у нас уже давно после каждого тура проводятся антидопинговые мероприятия. Никто сейчас с этим делом рисковать не будет - овчинка выделки не стоит. Не вижу никаких проблем для "Арсенала", да и в лиге, думаю, вопросов возникнуть не должно", - считает Балашов.

Собеседник агентства отметил, что не видит проблемы в нововведении и в плане организации процесса. " Эта практика применялась давно для команд, участвовавших в еврокубках - места, время тренировок и состав тренирующихся и травмированных отправлялись еженедельно. А теперь это просто будут делать все клубы. Никаких организационных проблем я не вижу", - сказал он.

Ранее допинг-контролю подвергались в основном российские клубы, участвующие в еврокубках, а также игроки сборной страны.

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