Самый дешевый билет на боксерский бой Ковалев - Уорд будет стоить $255

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Билеты на реванш между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг американцем Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалевым будут стоить от 255 до 1255 долларов (14,3 до 70,6 тысяч рублей по текущему курсу). Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка, компания Roc Nation.

"Билеты на бой поступили в продажу. Их цена составит 255 - 1255 долларов", - сказал собеседник агентства.

Бой пройдет 17 июня в Лас-Вегасе. Его поебитель станет обладателем чемпионских титулов по версиям WBA, WBO и IBF.

На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 - нокаутом) и ни одного поражения.