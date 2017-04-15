ФХР поддержит любое решение новокузнецкого "Металлурга" относительно будущего в КХЛ

ЧЕЛЯБИНСК, 15 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) поддержит любое решение новокузнецкого "Металлурга", которое он примет относительно своего будущего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом журналистам рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Ранее стало известно, что КХЛ может следующий чемпионат провести без "Металлурга" и ханты-мансийской "Югры". Позже КХЛ выступила с заявлением, в котором отметила, что при решении об участии клубов в чемпионате следующего сезон, будет, в том числе, руководствоваться поручениями президента РФ по итогам Совета при президенте по спорту от 11 октября 2016 года, направленными на снижение государственного финансирования профессионального спорта.

"Вы знаете, что задачей ФХР, как записано в ее уставе, является развитие хоккея по всей стране, в регионах. Если клуб действительно готов, у него есть финансовые возможности содержать игроков, то я не вижу проблем, чтобы он дальше в КХЛ играл, - сказал Третьяк. - Если клуб сам вынес решение играть в Высшей хоккейной лиге, то мы поддержим его, как и любое другое его решение".

Воспитанниками новокузнецкого хоккея являются, в частности, игроки Национальной хоккейной лиги Сергей Бобровский и Дмитрий Орлов, а также один из лучших молодых игроков КХЛ Кирилл Капризов.