Московский ХК "Динамо" намерен предложить Горовикову новый контракт

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МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" будет вести переговоры с нападающим Константином Горовиковым по поводу нового контракта. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Андрей Сафронов.
Текущее соглашение 39-летнего хоккеиста с клубом рассчитано до 30 апреля. Горовиков выступает за "Динамо" с 2010 года.
"С Горовиковым будем разговаривать. Есть интересные предложения и со стороны руководства, и со стороны самого Горовикова. Такой профессионал с таким отношением к здоровью и хоккею должен быть еще востребован. На заключительных тестах по физической подготовке показал один из самых лучших результатов, это не так легко", - сообщил Сафронов.
Он также сообщил, что "Динамо" рассталось с чешским форвардом Лукашем Кашпаром, новые соглашения заключены с российскими нападающими Анселем Галимовым и Даниилом Тарасовым.
"Динамо" в сезоне-2016/17 дошло до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступило СКА со счетом 1-4 в серии.