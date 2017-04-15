ЦСКА и "Ростов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 0:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
Для "Ростова" этот матч стал пятым подряд в первенстве страны, который завершился нулевой ничьей. Армейцы не проигрывают в чемпионате России на протяжении 11 матчей, ростовчане - семь игр кряду, шесть из которых завершились нулевой ничьей, а еще одна - разгромной победой над "Томью" со счетом 6:0.
Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич провел свой 500-й матч в составе красно-синих. Он стал вторым футболистом клуба после вратаря Игоря Акинфеева, достигшим данной отметки. Также 37-летний защитник является рекордсменом по количеству матчей в чемпионатах России (459).
В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место, набрав 44 очка и за семь туров до конца чемпионата проигрывая семь баллов лидеру первенства московскому "Спартаку", который в воскресенье проведет дома матч с идущим третьим санкт- петербургским "Зенитом". "Ростов" с 33 очками идет восьмым.
В следующем туре ЦСКА 21 апреля в гостях сыграет с "Уфой", "Ростов" на следующий день на своем поле примет "Спартак".