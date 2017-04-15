Гонщик "Ред Булл" Ферстаппен выиграл третью практику Гран-при Бахрейна, Квят - 10-й

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Голландский гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Ред Булл" Макс Ферстаппен показал лучший результат в третьей свободной практике Гран-при Бахрейна.
Ферстаппен показал время 1 минута 32,194 секунды. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал второй результат (+0,110), третьим стал немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель (+0,556).
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 10-й результат (+1,550), его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший - девятый (+1,410).
Квалификация Гран-при Бахрейна состоится в субботу, начало в 18:00 мск.