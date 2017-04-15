Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Крылья Советов" обыграли "Анжи" в матче чемпионата России по футболу

Спорт
15 апреля, 18:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Самарцы прервали серию из шести встреч без побед
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" одержали победу над махачкалинским "Анжи" со счетом 3:1 в гостевом матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Сергей Корниленко (9-я минута), Георгий Зотов (23) и Кристиан Паскуато (64). У хозяев отличился Арсен Хубулов (89, с пенальти).

"Крылья Советов" прервали серию из шести матчей без побед, в турнирной таблице самарцы вышли на 13-е место, набрав 20 очков, "Анжи" с 24 очками располагается строчкой выше.

В следующем туре "Крылья Советов" 23 апреля примут казанский "Рубин", "Анжи" днем ранее в гостях сыграет с грозненским "Тереком".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Болельщики прорываются на поле стадиона "Люмьер" в Лионе
20
Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов
7
Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звука
2
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
3
AP: боевики ИГ совершили химическую атаку в Мосуле
4
Лавров: слова Турчинова о продвижении в Донбассе говорят об отказе выполнять "Минск-2"
5
Лавров: заявления беглого генерала о сохранении Сирией химоружия сделаны под давлением
6
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама