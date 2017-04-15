"Крылья Советов" обыграли "Анжи" в матче чемпионата России по футболу

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" одержали победу над махачкалинским "Анжи" со счетом 3:1 в гостевом матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Сергей Корниленко (9-я минута), Георгий Зотов (23) и Кристиан Паскуато (64). У хозяев отличился Арсен Хубулов (89, с пенальти).
"Крылья Советов" прервали серию из шести матчей без побед, в турнирной таблице самарцы вышли на 13-е место, набрав 20 очков, "Анжи" с 24 очками располагается строчкой выше.
В следующем туре "Крылья Советов" 23 апреля примут казанский "Рубин", "Анжи" днем ранее в гостях сыграет с грозненским "Тереком".