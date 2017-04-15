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"Эвертон" вышел на пятое место в чемпионате Англии, обойдя "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал"

Спорт
15 апреля, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Команда из Ливерпуля обыграла "Бернли" со счетом 3:1
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Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

© EPA/PETER POWELL

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Эвертон" одержал победу над "Бернли" со счетом 3:1 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Фил Джагелка (49-я минута) и Ромелу Лукаку (74), который с 24 голами возглавляет список бомбардиров первенства страны. У проигравших отличился Сэм Воукс (52, с пенальти). Еще один мяч защитник Бэн Ми забил в свои ворота (71).

В параллельных матчах "Кристал Пэлас" сыграл вничью с "Лестером" - 2:2, проигрывая по ходу встречи 0:2, "Сандерленд" с тем же счетом сыграл с "Вест Хэмом", "Сток" оказался сильнее "Халла" - 3:1, "Уотфорд" переиграл "Суонси" - 1:0.

В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата "Эвертон" вышел на пятое место, набрав 57 очков и по дополнительным показателям опережая "Манчестер Юнайтед" и на три балла - "Арсенал", однако обе команды имеют на три игры меньше, чем "Эвертон". В зоне вылета - 18-20-е места - расположились "Суонси" (28 очков), "Мидлсбро" (24) и "Сандерленд" (21). У идущего 17-м "Халла" в активе 30 очков.

"Эвертон" в следующем туре 22 апреля в гостях сыграет с "Вест Хэмом", "Бернли" на следующий день на своем поле примет "Манчестер Юнайтед".

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