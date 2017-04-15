"Байер" и "Бавария" сыграли вничью в матче чемпионата Германии по футболу

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Байер" сыграл вничью с "Баварией" со счетом 0:0 в домашнем матче 29-го тура чемпионата Германии.

На 59-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник хозяев Тин Едвай.

В турнирной таблице "Бавария" продолжает лидировать, набрав 69 очков и на восемь баллов опережая ближайшего преследователя "Лейпциг". "Байер" с 36 очками идет 11-м.

В следующем туре "Бавария" 23 апреля на своем поле примет "Майнц", "Байер" на следующий день в гостях сыграет с "Фрайбургом".