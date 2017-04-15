"Манчестер Сити" разгромил "Саутгемптон" в чемпионате Англии по футболу

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Манчестер Сити" одержал крупную победу над "Саутгемптоном" со счетом 3:0 в гостевом матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
Забитыми мячами отметились Венсан Компани (55-я минута), Лерой Сане (77) и Серхио Агуэро (80).
В турнирной таблице "Манчестер Сити" вышел на третье место, набрав 64 очка и обойдя на один балл "Ливерпуль". "Саутгемптон" с 40 очками идет девятым.
Следующий матч "Манчестер Сити" проведет 23 апреля в Кубке Англии против "Арсенала". "Саутгемптон" в следующем туре 25 апреля в гостях сыграет с "Челси".