"Манчестер Сити" разгромил "Саутгемптон" в чемпионате Англии по футболу

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Манчестер Сити" одержал крупную победу над "Саутгемптоном" со счетом 3:0 в гостевом матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.

Забитыми мячами отметились Венсан Компани (55-я минута), Лерой Сане (77) и Серхио Агуэро (80).

В турнирной таблице "Манчестер Сити" вышел на третье место, набрав 64 очка и обойдя на один балл "Ливерпуль". "Саутгемптон" с 40 очками идет девятым.

Следующий матч "Манчестер Сити" проведет 23 апреля в Кубке Англии против "Арсенала". "Саутгемптон" в следующем туре 25 апреля в гостях сыграет с "Челси".