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Сестра баскетболиста "Бостона" Томаса погибла в автокатастрофе

Спорт
16 апреля, 9:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Автомобиль с 22-летней девушкой вылетел за пределы дороги и ударился в заграждение, как сообщается, она не была пристегнута
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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сестра разыгрывающего клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон" Айзеи Томаса, Чина Томас, погибла в автокатастрофе. Об этом сообщает телеканал Kiro7.

Авария произошла на трассе между Такомой и Сиэттлом. Автомобиль с 22-летней девушкой вылетел за пределы дороги и ударился в заграждение. Как сообщается, она не была пристегнута.

"Бостон" по итогам сезона занял первое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф НБА "Бостон" сыграет с "Чикаго", первый матч серии пройдет в ночь на воскресенье в Бостоне. В нынешнем сезоне Томас провел 76 игр, в среднем набирая по 29 очков за игру.

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