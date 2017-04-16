Боец Волков может провести бой за титул UFC в ближайшем будущем

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российский боец Александр Волков может провести титульный бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в ближайшем будущем. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Тарас Кияшко.
Титулом в тяжелой весовой категории в настоящее время владеет хорват Стипе Миочич.
"Бой за титул? Все реально сейчас в UFC", - сказал Кияшко.
В ночь на воскресенье 28-летний россиянин победил американца Роя Нельсона единогласным решением судей. Специалист отметил, что Волков выполнил план на бой.
"Почти все удалось, что планировали - отработал, - отметил тренер. - Всегда хочется еще лучше выступить, но в бою все может быть. Это тяжелый вес, где может решить все один удар, и у Нельсона так бывало почти всегда. Но Александр выиграл и показал отличный бой".
Поединок с Нельсоном стал вторым в UFC для Волкова. В первом поединке он по очкам победил американца Тимоти Джонсона. Всего в активе россиянина теперь 29 побед и шесть поражений в ММА.