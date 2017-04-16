Определились все участники плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Саратовский "Автодор", проиграв красноярскому "Енисею" со счетом 97:92, потерял шансы на участие в плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ. Последнее, восьмое место досталось казахстанской "Астане".

Таким образом, в плей-офф вышли московский ЦСКА, санкт-петербургский "Зенит", подмосковные "Химки", краснодарский "Локомотив-Кубань", казанский УНИКС, красноярский "Енисей", рижский ВЭФ и "Астана".

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ завершится 23 апреля, тогда и определится состав пар на матчи 1/4 финала.