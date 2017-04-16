Баскетболистки УГМК заняли третье место в Евролиге

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб УГМК обыграл чешский УСК со счетом 68:63 в матче за третье место в Евролиге. "Финал четырех" турнира проходит в Екатеринбурге.
Самой результативной в составе российской команды команд стала Кристи Толивер, набравшая 18 очков.
В финале, который состоится позднее в воскресенье, турецкий "Фенербахче" встретится с курским "Динамо".
"Финал четырех" женской Евролиги проходит в России шестой раз. Трижды соревнования принимал Екатеринбург. Действующим победителем турнира является УГМК.