Баскетболистки УГМК заняли третье место в Евролиге

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб УГМК обыграл чешский УСК со счетом 68:63 в матче за третье место в Евролиге. "Финал четырех" турнира проходит в Екатеринбурге.

Самой результативной в составе российской команды команд стала Кристи Толивер, набравшая 18 очков.

В финале, который состоится позднее в воскресенье, турецкий "Фенербахче" встретится с курским "Динамо".

"Финал четырех" женской Евролиги проходит в России шестой раз. Трижды соревнования принимал Екатеринбург. Действующим победителем турнира является УГМК.