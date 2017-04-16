Крамник сыграл вничью с Опариным на шахматном супертурнире в Цюрихе

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россиянин Владимир Крамник белыми фигурами сыграл вничью с соотечественником Григорием Опариным в шестом туре традиционного шахматного супертурнира, который проходит в швейцарском Цюрихе. В нынешнем году турнир посвящен памяти Виктора Корчного.

В других матчах россиянин Ян Непомнящий обыграл Янника Пеллетье из Франции, Хикару Накамура из США был сильнее Бориса Гельфанда из Израиля, а россиянин Петр Свидлер проиграл Вишванатану Ананду из Индии.

После шести туров лидирует Накамура (9 очков), далее идут Непомнящий и Ананд (по 8), Крамник и Свидлер (по 7), Гельфанд, Пеллетье и Опарин (по 3).

В нынешнем году супертурнир в Цюрихе проводится в память о гроссмейстере Викторе Корчном, который скончался в Швейцарии в июне прошлого года. В 1976 году Корчной отказался возвращаться в СССР и стал выступать за Швейцарию, сыграв в двух матчах за чемпионский титул с Анатолием Карповым - в 1978 году в Багио (Филиппины), в 1981-м - в итальянском Мерано. Оба раза советский чемпион мира Карпов победил, защитив титул.