Дебютный бой боксера Алояна в профессионалах перенесен на май

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Дебют российского боксера Михаила Алояна на профессиональном ринге перенесен с 29 апреля на май. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.

"Дебютный бой, который планировался 29 апреля в Ярославле, не состоится. Пока рассматривается перенос на май", - сказал Кравцов.

В промоутерской компании "Патриот" ТАСС подтвердили данную информацию.

Изначально соперником Алояна должен был стать доминиканец Норберто Хименес.

Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы в весовой категории до 52 кг. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро он завоевал серебряную медаль, однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне 8 декабря прошлого года лишил боксера награды за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан. 30 декабря спортсмен подал апелляцию, которая будет рассмотрена 9 мая.