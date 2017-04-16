Дебютный бой боксера Алояна в профессионалах перенесен на май

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Дебютный бой боксера Алояна в профессионалах перенесен на майСпорт 16 апреля, 16:45
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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Дебют российского боксера Михаила Алояна на профессиональном ринге перенесен с 29 апреля на май. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.
"Дебютный бой, который планировался 29 апреля в Ярославле, не состоится. Пока рассматривается перенос на май", - сказал Кравцов.
В промоутерской компании "Патриот" ТАСС подтвердили данную информацию.
Изначально соперником Алояна должен был стать доминиканец Норберто Хименес.
Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы в весовой категории до 52 кг. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро он завоевал серебряную медаль, однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне 8 декабря прошлого года лишил боксера награды за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан. 30 декабря спортсмен подал апелляцию, которая будет рассмотрена 9 мая.