Федун: "Спартаку" будет тяжело играть с "Зенитом" без Адриано и Зе Луиша

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. "Спартаку" предстоит сложный матч с "Зенитом" с учетом того, что команде не могут помочь нападающие Луис Адриано и Зе Луиш. Такое мнение высказал журналистам перед встречей владелец красно-белых Леонид Федун.

Встреча 23-го тура чемпионата страны пройдет в воскресенье в Москве, начало - в 20:00 мск.

"Игра будет тяжелой, играем без двух нападающих", - поделился ожиданиями Федун.

"Спартак" лидирует в турнирной таблице с 51 очком, "Зенит" идет третьим с 43 очками.